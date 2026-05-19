Airbag im »Das Rind« in Rüsselsheim

Airbag gelten als eine der wichtigsten Bands, die in den letzten Jahrzehnten aus der norwegischen Progressive-Szene hervorgegangen sind. Ihre fünf von der Kritik gefeierten Alben zeigen eine Gruppe, die es wirklich ganz meisterhaft versteht, unterschiedliche musikalische Stile und Klänge zu verbinden und dabei ein stark erzählerisches Hörerlebnis zu schaffen. Das aktuelle sechste Album der Band, »The Century of the Self«, ist 2024 bei »Karisma Records« erschienen – und wird bei diesem Konzert im Rüsselsheimer Rind sicher in Teilen zu hören sein.

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Fr., 22.5., 20 Uhr, Das Rind, Mainstraße 11, 65428 Rüsselsheim am Main, 06142-81680, www.dasrind.de