Mr. Smith’s Guitar Club in der Kreativfabrik Wiesbaden

Der Gitarrist Martin Schmidt aka THE INCREDIBLE MR. SMITH empfängt in seinem GUITAR CLUB einmal im Monat musikalische Gäste aus der Gitarrenszene in und um Wiesbaden zum musikalischen Dialog. Eigenkompositionen und Klassiker aus Rock, Blues, Jazz, Surf und Instrumentalrock werden im Duo durch den Stil-Wolf gedreht, unterstützt durch Live-Loops. Vor und nach dem Konzert gibt es die Möglichkeit zum Guitar-Talk rund um das sechssaitige Thema, damit sich die Gitarrenszene der Region vernetzen und kennenlernen kann. Diesmal in der »Krea« zu Gast: Gitarrist Hannes Porombka.

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Do., 21.5., 20 Uhr, Kreativfabrik, Murnaustraße 2, 65189 Wiesbaden, 0611-72397877,

www.kreativfabrik-wiesbaden.de