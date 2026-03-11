»Kapa Tult« im Mousonturm Frankfurt

Laut der Label-Chefinnen Johanna und Johanna sind Kapa Tult quasi »Die Ärzte«, haben sie doch eine singende Songschreiberin an der Gitarre, eine Steh-Schlagzeugerin und einen grinsenden Bassisten. Aber Momentchen! Sie haben auch noch eine Keyboarderin! Schon ihr Debüt-Album »Es schmeckt nicht« überzeugte – und da ging es um einiges, was ihnen nicht schmeckt: konservative Beziehungsvorstellungen zum Beispiel und das Aufschieben der Psychotherapie.

Kapa Tult erzählen von den ganz großen Themen, aber auch von kleinen Begegnungen in Straßenbahnen. Nach dem Erfolg ihres großartigen Hits »1/2 Cappuccino« haben sie jetzt eine neue Single »Es bringt mir nichts« am Start. Der Band gelingt es auf schönste Weise, Themen wie Hoffnungslosigkeit und Pessimismus als grungigen Indie-Pop zu zelebrieren, mit jeder Menge Direktheit und Spielfreude. Toll! Jetzt live im Mousonturm!

Marc Peschke / Foto: Karine Bravo

Mo., 16.3., 20 Uhr, Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt, 069/4058950

www.mousonturm.de