Nacht der Museen

Auch in diesem Jahr können mit nur einem Ticket eine Vielzahl der Frankfurter Museen und weiteren Kulturinstitutionen sowie historische Orte besucht werden. An über 40 Locations in Frankfurt und Offenbach können Malerei, Fotografie, Videoarbeiten, Digitale Kunst, Performances, Installationen, Konzeptkunst und vieles andere bestaunt werden.

Das Ticket gibt es für 15 € (erm. 10 €) und gilt für alle teilnehmenden Häuser und ist zugleich Ticket für die Fahrten mit den Shuttle-Bussen und der Historischen Straßenbahn.

Foto: Senckenberg Museum,

© Peter Krausgrill

Do., 4.5., Frankfurt, Offenbach und Eschborn

nacht.museumsufer.de