Theaterhaus: »Ein Wald kommt selten allein«

Es ist Morgen, der Wald erwacht. Und mit ihm zwei rätselhafte Wesen. Die Zwei rascheln und zwitschern, wachsen und welken. Sie wehen im Wind, schlagen Wurzeln und kümmern sich umeinander. Sie gehören zum Wald. Aber was ist das überhaupt: Wald? Eins ist klar: Er wirkt Wunder. Und wenn man genau hinsieht, findet man vielleicht heraus, was der Wald erzählt, verschweigt und was er über die Menschen weiß.

»Ein Wald kommt selten allein« ist ein atmosphärisches und humorvolles Objekttheaterstück ohne Sprache, in dem in ca. 45 Minuten ein Wald vor den Augen der Zuschauer*innen entsteht. Ein poetisches Erlebnis für Alle ab 3 Jahren.

Termine: Sa., 25.4., 15 Uhr; So., 26.4., 11 Uhr; Mo., 27.4., 10 Uhr; Di., 28.4., 9 + 11 Uhr; Mi., 29.4., 10 Uhr

Theaterhaus Frankfurt

www.theaterhaus-frankfurt.de