»The Bevis Frond« im Rind in Rüsselsheim

The Bevis Frond, das ist vor allem der britische Gitarrist und Songwriter Nick Saloman, der mit seiner Band einen ganz einzigartigen, originellen Sound zwischen Psychedelic-Rock, Space-Rock, Grunge, Folk und Pop erschaffen hat. Mehr als zwei Dutzend Alben hat die Band bisher veröffentlicht: tolle Musik, die an Größen wie Jimi Hendrix, Neil Young, The Who oder Captain Beefheart, aber auch an Sonic Youth, Hawkwind oder Spacemen 3 geschult ist, die aber stets auch ganz eigene Wege geht. Ein echtes Erlebnis – und womöglich nicht mehr so oft live zu erleben!

Marc Peschke

Di., 28.4., 20 Uhr, Das Rind, Mainstraße 11, 65428 Rüsselsheim am Main, 06142/81680