Musik

»The Bevis Frond« im Rind in Rüsselsheim

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The Bevis Frond, das ist vor allem der britische Gitarrist und Songwriter Nick Saloman, der mit seiner Band einen ganz einzigartigen, originellen Sound zwischen Psychedelic-Rock, Space-Rock, Grunge, Folk und Pop erschaffen hat. Mehr als zwei Dutzend Alben hat die Band bisher veröffentlicht: tolle Musik, die an Größen wie Jimi Hendrix, Neil Young, The Who oder Captain Beefheart, aber auch an Sonic Youth, Hawkwind oder Spacemen 3 geschult ist, die aber stets auch ganz eigene Wege geht. Ein echtes Erlebnis – und womöglich nicht mehr so oft live zu erleben!

Marc Peschke
Di., 28.4., 20 Uhr, Das Rind, Mainstraße 11, 65428 Rüsselsheim am Main, 06142/81680
www.dasrind.de

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