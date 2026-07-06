40. Bad Homburger Sommer

Als festen Bestandteil des kulturellen Lebens der Taunusstadt feiert der »Bad Homburger Sommer« vom 10. Juli bis 1. August sein 40-jähriges Bestehen. Drei Wochen randvoll mit vielerlei Aktivitäten, die meisten kostenlos (Sommernachtsbälle ausgenommen). Bereits in der Eröffnungsveranstaltung auf der Sommerbühne vor dem Kaiser-Wilhelms-Bad geht´s mit einem Tribute to Symply Red in die Vollen: die Band »The Right Thing« blickt mit Soul, Pop und Rock der einstigen Kultband zurück in das Gründungsjahr 1986 des Bad Homburger Sommers. Tango im Park (13.7.) am Musikpavillon im Kurpark ist zum Lauschen oder Mittanzen. Die »Klassiknacht in Weiß« (12.7.) hat sich seit 2010 als besonderes Highlight entwickelt: diesmal werden Frankfurter Sinfoniker einen musikalischen Ausflug nach Spanien unternehmen mit klassischen Reißern von Enrique Granados, Ravel, Bizet und anderen. Ganz reizvoll wird sicher auch eine Tannenwaldsoiree (14.7.) mit, wie es heißt, Easy Listening Songs aus Jazz, Pop, Soul und Swing.

Eine Fahrradrundfahrt führt am 18.7. auf historischen Pfaden über des Dichters Friedrich Hölderlin »Lange Meile« zu seiner Geliebten Susette Gontard, etwa 20 km vom Sinclair-Haus startend über Kalbach ins Frankfurter Nordend. Ein Weg, den Hölderlin seinerzeit natürlich zu Fuß bewältigte.

Insbesondere erfreuen sich seit Jahren Veranstaltungen für Kinder großer Beliebtheit. Eine Kinder-Rallye in der Innenstadt beispielsweise (10.–12.7.), eine Clownin im Gartenfeld (14.7.), Musikmomente für Kinder (30.7., Musikpavillon) oder »Spielmann Habakuk«, ein Lausch- und Stauneprogramm für Neugierige ab vier Jahren sind nur einige der spannenden Aktivitäten für Kinder. Das Abschlusskonzert im Kurpark bestreitet am 1.8. wieder das Johann-Strauß-Orchester aus Wiesbaden vor dem Kaiser-Wilhelms-Bad vor einem großen Feuerwerk im Kurhaus.

Das Gesamtprogramm liegt in vielen öffentlichen Institutionen aus und ist über die Homepage einsehbar.

Bernd Havenstein

Foto: Klassiknacht des 40. Bad Homburger Sommers

© Ulrich Häfner Fotografie