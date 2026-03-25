Abseits des Bildschirms – Analoge Osterferien für die Kids

Ein schöner neuer Begriff aus der Entwicklungsforschung: »Brain rot«, zu Deutsch: »Gehirnverrottung«.

So wird bezeichnet, was mit den Gehirnen unserer Jüngsten passiert, wenn schon von klein auf Handy und Bildschirm Teil des Alltags sind. Das haptische Lernen in einer echten, analogen 3D-Welt ist unbedingt erforderlich, damit sich das Gehirn gesund ausbilden und entwickeln kann. Helfen Sie Ihren Kids, von dem Bildschirm mal wieder loszukommen. Echte Aktivität in einer echten, belebten Welt ist essentiell. Die Museen geben sich alle Mühe, anregende Aktivitäten analoger Natur anzubieten, auch in den Osterferien! Hier nenne wir einige davon, die wir sehr inspirierend und hirnförderlich finden!

Die Schirn Kunsthalle bietet einen zweitägigen Druckstudio-Kurs am Nachmittag an: Thematische Inspiration entstammt dem Werk von Thomas Bayrle, was gerade in der Ausstellung »Fröhlich sein!« gezeigt wird. Bayrle hat auf vielfältige Art seine Werke hergestellt, Drucktechnik liegt meistens zugrunde, kombiniert mit Zeichnung, Malerei, Collage. Kinder zwischen 6 und 9 Jahren sind eingeladen, sich mit den Bayrle‘schen Superformen zu befassen, den Prozess des Druckens zu verstehen und experimentell zu erweitern, um eigene Kunstwerke herzustellen.

Kosten sind 20 €, eine verbindliche Anmeldung für den 7./8. oder 9./10. April je von 14–16:30 Uhr bitte per Mail an: fuehrungen@schirn.de

Auch das Liebieghaus bietet einen Ferienkurs. Es ist die Altersgruppe der 10 bis 13-jährigen angesprochen und es soll Dienstag bis Donnerstag, 7. bis 9. April, je von 10.30–13.30 Uhr eine »Kreative Tier-Werkstatt« entstehen. Bezug wird auf die gerade ausgestellten, wunderschönen Tierskulpturen des Künstlers August Gaul genommen, die im Liebieghaus zwischen den Objekten der Dauerausstellung integriert sind. »Tiere sind auch nur Menschen« – aus Seife, Ton, Gips können die Kids nach Betrachtung der ausgestellten Tiere selbst formen, meißeln, feilen und Löwen, Esel, Schafe, Adler, Bären nach dem Vorbild Gauls nachbilden. Die Teilnahme kostet 60 €, Anmeldung bitte unter: liebieghaus.de/kalender, nach der Terminauswahl bitte das Anmeldeformular nutzen

Im Städel Museum gibts zwei Kurse, einen für jüngere, 7 bis 9-jährige, da geht es um das Thema »Mut«, was die Kinder im Rahmen eines Besuchs der Dauerausstellung als Sujet in den berühmten Gemälden der Städelgalerien finden sollen und dann in den Ateliers selbst künstlerisch umsetzen können. Für die größeren, die 9 bis 11-jährigen, findet ein Kurs zum Sujet der Meereswellen statt, »Die perfekte Welle«, die sich aus der aktuellen Sonderausstellung »Monets Küste« ableitet. Gemalt wird auch hier, die Techniken zum Darstellen von Wasser, Meer, Gischt stehen im Fokus für die Arbeit in den Ateliers im Anschluss an den Ausstellungsbesuch. Kostet ebenfalls 60 € pro Kind und die Kurse laufen ab 31. März bzw. ab 7. April für 3 bzw. 4 Tage vormittags. Anmeldung per Online-Formular: https://www.staedelmuseum.de/de/kontakt/anmeldung-angebote

Im Historischen Museum sind immer wieder offene Werkstatt-Nachmittage, auch in den Osterferien. Z.B. am 28. und 29. März je von 14–17 Uhr ist die Musikwerkstatt aktiv, am Dienstag, 31. März, ebenfalls 14–17 Uhr wird es um das Thema einer historischen Drogerie gehen. Es ist ein offenes Angebot und keine Anmeldung erforderlich. Kosten sind im Eintrittsticket fürs Museum inkludiert.

www.historisches-museum-frankfurt.de

Wer in Bad Homburg wohnt oder wer in Frankfurt wohnt und einen Ausflug der Naherholung nach Bad Homburg machen will: Das Museum Sinclair-Haus, das für ein besonders hochwertiges Begleit- und Kunstprogramm für Kinder bekannt ist, bietet einen Ferienkurs an, der sich der Beschäftigung mit dem Natur- und Kunstsujet der Vögel verschrieben hat. Die aktuelle Ausstellung »Vogelperspektiven. Die Vögel und wir« dient als Ausgangspunkt für den 4-tägigen Kurs (Mo. bis Do., 30.3. bis 2.4.) für Kinder zwischen 7 und 13 Jahren. Unter Anleitung von Künstler*innen und Pädagog*innen werden Vögel beobachtet, gezeichnet, gedruckt, geformt, Nester nachgebildet, Geschichten und Kunstwerke rund um die Welt der Vögel kreiert und Fragen zu unsern Mitwesen geklärt: Wie leben Vögel in der Welt? Wo begegnen wir ihnen in unserem Alltag? Was verbindet uns mit ihnen? Und wie können wir sie schützen?

Der Kurs läuft ganztägig von 9–15:30 und ist inklusive Mittagessen. Die Kosten pro Kind sind 145 € – wobei hier wertschätzend betont sei, dass ein solidarisches Preismodell gilt, wenn Bedarf einer Reduktion im Einzelfall besteht. Details zu Kurs und Preisen: https://kunst-und-natur.de/museum-sinclair-haus/vermittlung/angebote-fuehrungen/osterferienkurse

Laura J Gerlach

Foto: Osterferienkurse im Museum Sinclair-Haus

© Museum Sinclair-Haus, Foto: Michael Habes