»a better place« – Die zweite Spielzeit der Jungen Theaterwerkstatt am Zoo

Das Künstler*innenhaus Mousonturm und das TheaterGrueneSosse wollen mit der Jungen Theaterwerkstatt am Zoo einen Ort für junge Menschen schaffen, an dem diese die Fragen nach Zusammenhalt, Gerechtigkeit, Zukunft und Zugehörigkeit künstlerisch, spielerisch und gemeinschaftlich aufgreifen können.

Nach dem erfolgreichen Start 2024 im Frankfurter Zoogesellschaftshaus beginnt nun, ermöglicht durch eine erneute Förderung der Stadt Frankfurt, des Kulturfonds Frankfurt RheinMain, der Stiftung Polytechnische Gesellschaft und der Aventis Foundation, die zweite Spielzeit. Von Februar bis September 2026 wird unter dem Motto »a better place« ein vielseitiges Programm präsentiert. Anschließend wird das Haus zum städtischen Kinder- und Jugendtheater umgebaut.

Im Programm werden sieben von der Theaterwerkstatt koproduzierte Uraufführungen, die sich mit Fragen des Zusammenlebens, der Selbstermächtigung und von Zukunftsvorstellungen auseinandersetzen entwickelt. Ergänzt werden sie durch internationale und regionale Gastspiele sowie Residenzprojekte.

Theater, Tanz und Performance erweitern das Programm und soll jungen Menschen über das Zuschauen hinaus neue Rollen als aktive Gestalter*innen eröffnen.

Außerdem wird zu Familiensonntagen, dem Offene Haus, Theater- und Tanzclubs, dem Theatre Watch Club, der Sommerwerkstatt sowie Fortbildungen für Pädagog*innen eigeladen.

Foto: Vom kleinen Maul­wurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, © Maximilian Borchardt