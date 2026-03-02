Blühende Kultur – Beim 1. Sindlinger Theaterfrühling in der Engelsburg von März bis Mai 2026

Mit dem 1. Sindlinger Theaterfrühling lädt das Theater in der Engelsburg zu einer facettenreichen Kulturreihe ein, die Unterhaltung, Begegnung und künstlerische Vielfalt vereint. Über drei Monate hinweg erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm aus Eigenproduktionen, Gastspielen befreundeter Theater, Kinder- und Jugendtheater, Konzerten, Workshops und einem neuen Stadtteilfest für alle Generationen.

Der Theaterfrühling strebt eine kulturelle Plattform für den Frankfurter Westen an. In der Engelsburg werden befreundeten Theatern und freien Gruppen Raum für ihre Produktionen angeboten, womit auch die künstlerische Vernetzung und nachhaltige Zusammenarbeit gefördert werden soll.

Im Programm findet sich am 25. April die Premiere von »Beziehungskisten«, ein musikalischer Abend mit Carina Gerwig und Sascha Stead. Duette aus Musical, Operette, Jazz und Pop erzählen von Nähe, Missverständnissen und Abschied – begleitet von Uli Cleves am Klavier. Am 21. Mai gastiert das Salon-Theater Taunusstein mit »In 80 Tagen um die Welt«, einer temporeichen, fantasievollen Solo-Adaption des Jules-Verne-Klassikers, womit eine neue kreative Theater-Zusammenarbeit beginnt. Ein weiteres Highlight ist die Uraufführung »Ich fühle was, was du nicht siehst« am 23. und 24. Mai, ein Zwei-Personen-Stück, das ein Coming-out aus der Perspektive eines Elternteils und einer jungen Erwachsenen beleuchtet. Hier spielen Daniela Wutte, vielen auch aus Film und Fernsehen – unter anderem durch ihre langjährige Rolle in Alarm für Cobra 11 – bekannt, und die junge Schauspielerin Lara Berenike Dabbous.

Neben den Gastspielen prägen auch die hauseigenen Produktionen den Theaterfrühling, u.a. mit der Komödie »How to Date a Feminist«, die nur noch vier Mal auf dem Spielplan steht (7., 8. März und 2., 4. April) und dem Schauspiel »Der Abschiedsbrief« mit drei letzten Vorstellungen am 20. März, 28. und 29. Mai.

Zwei Konzerthighlights sind die »ABBA Night« am 27. und 28. März und am 2. Mai »The Magic of Queen«, eine opulente Bühnenshow mit dem kraftvollen Sound und Spirit von Freddie Mercury und Queen.

Auch für Kinder und Familien wird beim Theaterfrühling gesorgt. Das fantasievolle Puppen- und Schauspielstück für Kinder ab 4 Jahren »Herr Grün, Jimmy und das Geheimnis der Zaubertrolle« eröffnet die Reihe am 5. März (10 und 16 Uhr) und erzählt poetisch von Freundschaft, Hoffnung und Fantasie. Es folgt das Piratenmusical »Die Piratenprinzessin« für Kinder ab 5 Jahren am 26. April und am 12. Mai (10 und 16 Uhr)bringt die Freie Bühne Neuwied mit »Juri und das AlpakaLamaDrama«ein warmherziges Zirkusabenteuer für Kinder von 5 bis 10 Jahren auf die Bühne. Es ist ein mitreißendes Kindermusical mit humorvollen Großpuppen, viel Musik und einer Geschichte über Zusammenhalt, Mut und das Gefühl, seinen Platz zu finden.

Abgerundet wird das Programm am 7. und 8. April mit einem zweitägigen Schauspielworkshop »Drama Kids!«, bei dem Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren Theaterluft schnuppern und ihr eigenes Stück entwickeln können.

Auch deutsche Comedy steht auf dem Programm. Am 18. April präsentiert Hugo Egon Balder sein Soloprogramm »Erzählt es bloß nicht weiter!!«.

Das Frühlingsfest »Sindlinger Frühlings Erwachen« findet am 16. Mai ab 14 Uhr statt, bei dem der Richard-Weidlich-Platz mit Bühnenprogramm, Kinderaktionen, Livemusik, Vereinsständen und kulinarischen Angeboten ein Fest für den ganzen Stadtteil wird.

bb / Foto: Die Piratenprinzessin

© Boris Weber

Termin: 5.3.–29.5.2026

Theater in der Engelsburg, Sindlingen

www.engelsburg-theater.de