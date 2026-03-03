Clubs, Sauberkeit, Fußwege! Die Reihe STADTplus im DAM wird weiter geführt

Jeweils mittwochs ist Vortrags-und Debattiertag im Deutschen Architekturmuseum und dies meist zu sehr illustren Themen, die einen Fokus auf die vielen Aspekte des Stadtlebens richten. Anschließend an die halbstündigen Vorträge und Debatten kann man sich bei einem Glas Wein unterhalten, der Besuch der Ausstellungen ist dann ab 20 Uhr ebenfalls möglich.

Beim ersten Termin am 4.3. geht es um die legendären Frankfurter Clubs von der Batschkapp bis übers Omen, dem Dorian Gray und dem Cocoon Club des Sven Väth. Linksradikaler Sponti-Charme und Technotempel, wie hat sich die Zeit verändert, sind die Clubs reif fürs Museum (MOMEM?) Der Journalist Linus Volkmann, der für Jan Böhmermanns Magazin Royale über Max Giesinger drehte, ist Gast.

„Die Stadt und die Clubs“, ab 19 Uhr.

Der ehemalige Leiter der Stabsstelle „Sauberes Frankfurt“ Peter Postleb, wird zum Thema „Sauberkeit“ referieren und der Frage nachgehen, warum und wo Frankfurt einfach vermüllt. Drastische Bußgelder helfen offenbar nicht weiter, das Problem in den Griff zu bekommen. Die Veranstaltung ist für den 15.4. angesetzt.

„Die Stadt und die Sauberkeit“, ab 19 Uhr.

Sybille Lienhard lädt für den 6. Mai zum Urban Sketching ein. Aus dem Live-Zeichnen vor Ort, was Künstler*innen und Architekt*innen ja von jeher praktizieren, hat sich eine weltweite Bewegung entwickelt. Als Teil der Urban Sketchers Rhein Main zeigt sie die Stadt aus der Perspektive der Architektur.

„Die Stadt und das Zeichnen“, ab 19 Uhr.

Ein weiteres heiß umkämpftes Thema in Frankfurt ist der Verkehr. Autostau, Fahrradverkehr, Parkplätze kontra Fahrradwege – das alles ist schon heftig diskutiert, das Für und Wider abgewogen worden. Aber wo bleiben eigentlich die Fußgänger in der Stadt?

Zu diesem Vortrag geht eine wahre Fachfrau an den Start, nämlich Gladys Vasquez Fauggier, Fußverkehrsbeauftragte der Stadt. Im DAM wird sie am 10. Juni über ihre Arbeit referieren und konkrete Orte der Veränderung vorstellen.

„Die Stadt und die Fußwege“, ab 19 Uhr.

Der Eintritt beträgt jeweils 10 Euro. www.dam-online.de

Foto: U60311, © Harald Schröder