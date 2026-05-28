Das Festival »Science Utopias« vom 4. bis 7. Juni 2026 im Rahmen der Rosenschau im Palmengarten

Das interdisziplinäre Festival »Science Utopias« lädt vom dazu ein, Wissenschaft neu zu erleben und aktiv mitzugestalten. Das Festival findet im Palmengarten im Rahmen der Rosenschau (28. Mai bis 7. Juni) statt und rückt kreative und innovative Formen der Wissenschaftsvermittlung in den Mittelpunkt. Wissenschaftler:innen, Künstler:innen, Medien- und Kulturschaffende sowie Citizen Scientists präsentieren in Performances und Shows, Gesprächen, Führungen und Workshops spannende Formate, eröffnen neue Perspektiven auf Wissenschaft und denken gemeinsam über die Zukunft nach.

Die Naturwissenschaften stehen angesichts immenser gesellschaftlicher Veränderungsprozesse, die z.B. durch den Klimawandel auf uns zukommen, vor der immer wichtiger werdenden Aufgabe, ihre Erkenntnisse anschaulich und zugänglich zu vermitteln, um die komplexen, oft abstrakten und nicht leicht zu verstehenden Zusammenhänge verstehbar zu machen. Wie kann Wissenschaft zugänglich und wirksam vermittelt werden? Wie kann Wissenschaft auch emotional und sinnlich erlebbar werden? Wie können andere Disziplinen helfen, Wissenschaft zu vermitteln? Und wie kann Teilhabe an Wissenschaft ermöglicht werden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich »Science Utopias«, und eröffnet vielfältige Einblicke in wissenschaftliche Arbeit und Erkenntnisse, jenseits von Fachsprachen und reiner Faktenvermittlung.

Zur Eröffnung erkunden die Autorin Judith Schalansky und die Journalistin Jutta Person in einer Revue im Palmenhaus die Geschichte der Palme, und der Musiker Sven Meyer aka Kymat bringt die Palmen dazu selbst zum Klingen.

In Performances und Shows, Podiumsgesprächen, Workshops und Führungen entstehen in den folgenden Tagen unterschiedliche Zugänge zu wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Transformationsexpertin Stella Schaller, die Ökologin Emma Sayer, der Fernsehjournalist Eric Mayer und die Künstlerin malatsion sprechen in einem Podiumsgespräch mit dem Radiomoderator Stephan Hübner darüber, wie Wissenschaftsvermittlung gelingen kann. In einem weiteren Podiumsgespräch werden das Konzept der Citizen Science und unterschiedliche wissenschaftliche Projekte vorgestellt, in denen Bürger:innen selbst Daten sammeln, Beobachtungen dokumentieren, Experimente oder Messungen durchführen. Beim »Science Utopias Slam« treten vier Slamer:innen aus verschiedenen Disziplinen an, um ihre Visionen für die Zukunft unserer Natur und unserer Gesellschaft auf die open air-Bühne des Musikpavillons zu bringen. Die Musiker:innen Bernadette La Hengst und Nick Nuttall performen Songs über die Klimakrise, die Zukunft und Utopien jeder Art .

Das Publikum, von Kindern über Jugendliche bis Erwachsene, ist eingeladen, selbst aktiv zu werden, und Wissenschaft in Workshops und Mitmachformaten kennen zu lernen und mitzugestalten. Formate wie ein Klima-Winetasting oder die Botanische Bar machen Wissenschaft auch sinnlich erfahrbar.

Ein besonderes Highlight ist der »Markt der Möglichkeiten« am Festivalsonntag, auf dem zahlreiche wissenschaftliche Einrichtungen und Akteur:innen aus der Region ihre Arbeit im Palmengarten vorstellen, mit Informationsständen, Mitmachaktionen und Raum für Austausch.

Bild: Bernadette La Hengst & Nick Nuttall, © Ina Huckfeldt

Öffnungszeiten Palmengarten: 9–19 Uhr

www.palmengarten.de