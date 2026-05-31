Burgfestspiele – Ein kleiner Überblick zu den Kulturveranstaltungen auf den nahegelegenen Ritterburgen in Bad Vilbel und Dreieichenhain

Die Burgfestspiele sind bereits in vollem Gange. Die Programmauswahl ist groß – wir haben einige Leckerbissen aufgegriffen. Für die Kids ist auch was dabei!

Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort! Die Weltgeschichte der Lüge – Johann von Bülow und Walter Sittler lesen den legändären Dialog von Dieter Hildebrandt und Roger Willemsen. Eine Tour de Force durch die Geschichte der Lügen und die Lügen unsrer Geschichte, beginnend bei der Schlange im Paradies und nicht endend bei den Kapriolen unserer Zeit: informativ, unterhaltsam, polemisch! Zu erleben am 14. Juni um 12 Uhr in Bad Vilbel.

In George Orwells zutiefst politischer Metapher der Animal Farm, der Farm der Tiere, übernehmen die höchstpersönlich den Hof, vertreiben den Bauern und träumen von Freiheit und Gleichheit. Doch die Utopie kippt zur gnadenlosen Diktatur, die Schweine sind einfach gleicher als alle anderen! Die Parabel über Macht, Manipulation und Verrat ist pointiert genauso wie von ungebrochener Aktualität. Inszeniert von Stephan Bestier läuft das Stück diesen Monat fast täglich ab dem 13.6. zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten (z.B. am 13., 19., 26. um 23 Uhr). Das kann man auch gut den Kindern zeigen – als Gesellschaftskunde und zu ziviler Uhrzeit z.B. am Sonntag 14. und 28. um 15 Uhr, Wasserburg Bad Vilbel.

Max Mutzke singt auf Burg Hain bei den Burgfestspielen Dreieichenhain (24., 25., 26. Juni, 20 Uhr),

Am 21. Juni treten in Bad Vilbel drei Tenöre auf. Zugegeben, nicht DIE drei Tenöre, aber eben: 3 Tenöre. Es geht um Das hohe C: Fluch und Segen der Tenöre. Am 21. Juni um 12 Uhr – es ist davon auszugehen, dass Gläser zum Springen gebracht werden …

Bodo Wartke – witzig, kritisch, wortgewandt – singt Klassiker und neue Lieder in Dreieichenhain, zusammen mit der SchönenGutenA-Band. Präsentiert werden am 27. und 28. Juni um 20 Uhr bzw. 19:30 Uhr neue Arrangements, Lieder in Rohfassung und Textexperimente aus der Band-Werkstatt neben beliebten Songs aus dem Repertoire Wartkes. Auch der Rhabarber-Barbara-Bar-RAP? Vielleicht.

Die Feuerzangenbowle, berühmt als Schwarzweißfilm mit Heinz Rühmann, und Klassiker des guten alten Fernsehprogramms aus der Zeit, als es nur 3 Sender gab: Die Komödie mit dem in späten Jahren zur Oberschule gehenden Pfeiffer, der seine verpasste Erfahrung einer unvergesslichen Schulzeit nachholen will. Pfeiffers Streiche und Erlebnisse am Gymnasium kommen in Bad Vilbel auf die Bühne der Wasserburg, Inszeniert von Jörn Hinkel ist dieser Klassiker der Schulgeschichten am 4., 5., 6., 15., 16., 24., 25., 26., 27., 28. Juni um 20:15 Uhr, am 7., um 18.15 Uhr zu sehen.

Auch der Sommernachtstraum von Shakespeare ist ein lohnenswerter Klassiker. In der Welt des Films mit Michelle Pfeiffer und Kevin Kline verewigt. Hier auf der Burg spielen u.a. Jan-David Bürger, Lukas Benjamin Engel, Emily Klinge in einer Inszenierung von Milena Paulovics das sommerliche Durcheinander aus Liebenden, die ihre Herzen verwechseln, Elfen, die Schabernack treiben, Handwerker, die in die große Welt der Bühne stolpern. Ein turbulentes Spiel voller Witz, Fantasie und Romantik: zu sehen am 11., 12., 13., 22., 23. Juni um 20:15, am 14. um 18:15 Uhr in Bad Vilbel.

Klassiker für die Kids sind Alice im Wunderland (u.a. samstags, 6., 13., 27. Juni um 14 Uhr) und Otfried Preußlers Die kleine Hexe (u.a. am 20. Juni um 14 Uhr), in beiden Fällen geht es magisch zu auf der Bad Vilbeler Wasserburg.

Laura J Gerlach / Foto: Burgfestspiele Bad Vilbel: Die kleine Hexe, © Eugen Sommer

Für mehr Infos, Tickets und mehr Termine bitte die Webseiten der Burgfestspiele Bad Vilbel und Dreieich konsultieren:

www.kultur-bad-vilbel.de/burgfestspiele und www.buergerhaeuser-dreieich.de/burgfestspiele