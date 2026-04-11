Zwischen römischer Geschichte und Clubsounds – Die Nacht der Museen am 25. April 2026

Die Nacht der Museen 2026 lädt auch dieses Jahr wieder dazu ein, Museen gemeinsam neu zu entdecken. Das Programm bietet eine vielfältige Mischung aus Führungen, Workshops und Musik.

Rund um den geplanten Kulturcampus in Bockenheim wird Stadtentwicklung direkt vor Ort erlebbar. Orte wie das Bockenheimer Depot, die Vision 31 und das 2og:dondorf öffnen ihre Türen für Ausstellungen, historische Rundgänge und Tanzperformances.

Auch die Wissenschaft kommt nicht zu kurz: Das Senckenberg Naturmuseum bietet Aktionen zum Mitmachen an, der Physikalische Verein öffnet seine Sternwarte für einen Blick in den Nachthimmel und im Zoo Frankfurt dreht sich alles um die Erforschung der Artenvielfalt. Das Museum Giersch der Goethe-Universität feiert eine inklusive Clubnight, bei der eine audiovisuelle Installation Gehörlose und Hörende gleichermaßen auf die Tanzfläche bringt. Im Museum für Kommunikation dreht sich unter dem Motto »Good Vibes, Good News!« alles um eine positive Gegenbewegung zum täglichen Nachrichtendschungel.

Im Städel Museum können Gäste bei französischen Melodien »Monets Küste. Die Entdeckung von Étretat« erkunden oder die berühmte Sammlung besuchen. Wer Skulpturen liebt, ist im Liebieghaus richtig, während das Historische Museum Frankfurt dazu einlädt, so tief in die Stadtgeschichte einzutauchen, dass man glatt vergessen kann, welches Jahr aktuell ist. Eine Reise in die Vergangenheit bietet auch das Archäologische Museum: Mit der Sonderausstellung zum römischen Erbe werden die antiken Wurzeln Frankfurts wieder sichtbar. Ergänzt wird das Ganze durch Touren in der Kaiserpfalz franconofurd und das Format »Frag den Archäologen!«, bei dem man den Profis direkt Löcher in den Bauch fragen kann. Wer es etwas abenteuerlicher mag, schnappt sich eine Taschenlampe und erkundet die geheimnisvollen Fischergewölbe unter der Alten Brücke.

Im Filmmuseum trifft die Ausstellung »W.I.M. Im Lauf der Zeit – Eine Wim Wenders Ausstellung« über das Werk von Wim Wenders. Im Architekturmuseum kann man bei Tanz und Karaoke selbst aktiv werden und das MOMEM verwandelt sich passend zur Frankfurter Clubgeschichte in einen echten Club.

Mitmachen wird in der Nacht der Museen großgeschrieben: Das EXPERIMINTA ScienceCenter lädt an über 180 Stationen zum Ausprobieren ein, das Bibelhaus ErlebnisMuseum verbindet Geschichte mit Minecraft und VR. In Offenbach wird es in der Druckwerkstatt im Bernardbau ganz handfest, wenn Besucher*innen selbst an die Pressen dürfen. So verbindet die NACHT DER MUSEEN Orte und Menschen und macht Kultur zu einem lebendigen Erlebnis für alle.

Insgesamt bieten über 40 Kulturinstitutionen in Frankfurt, Offenbach und Eschborn ein tolles Kunstprogramm, mit Führungen, Performances, Live-Musik, Filmprojektionen und Workshops geben der Kunst.

Mit nur einem Ticket erhalten Besucher*innen Zutritt zu allen teilnehmenden Veranstaltungsorten und nutzen kostenlos den Shuttle-Service (Busse und historische Straßenbahn).

Foto: Frankfurt City of WOW, © satis&fy AG Anna Imm

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