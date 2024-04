DFDC: Choreografien von Kristin Helgebostad und Sergiu Matis

Und schon wieder in dieser Eröffnungssaison heißt DFDC, die Dresden-Frankfurt-Dance-Company, ihr Frankfurter Publikum willkommen. Nach dem österlichen Ausflug in das Schauspielhaus kehrt das Ensemble mit einem weiteren Doppelabend in sein Domizil, das Bockenheimer Depot, zurück. Zwei neue Tanzkreationen – »Wesenwelt« und »Warpscapes« – stehen dort mit sehr unterschiedenen Choreografie-Handschriften zur Uraufführung an, resultierend aus Einladungen des Ensemble-Chefs Ioannis Mandafounis.

In »Wesenwelt« wird die norwegische Tanzchoreografin Kristin Ryg Helgebostad zusammen mit der Komponistin und Glockenspielerin Laura Marie Rueslatten das DFDC-Ensemble in ein kollektives Musikinstrument verwandeln. Alle Tänzer*innen halten mindestens eine Glocke mit jeweils eigener Tonhöhe in den Händen, sodass jede Bewegung zu einem Ton, aber auch jeder Ton zu einer Bewegung führt und die Musik auch visuell erfahrbar macht. Zusammen agieren sie als ein kollektives Subjekt aus aufeinander angewiesenen Individuen. So verrät das gemeinsame Ganze auch eine Verletzlichkeit, der das Kollektiv ebenso ausgesetzt ist, wie alle seine Mitglieder.

Der rumänische Choreograf Sergiu Matis zielt mit seinem Verständnis von Tanz darauf, die Komplexität der Welt widerzuspiegeln. Seine Arbeit »Warpscapes« thematisiert einen als verzerrt (warped) zu erkennenden menschlichen Blick auf die Natur. Von der Landschaftsmalerei alter Tage ausgehend wird gezeigt, dass Natur für uns immer nur als Schauplatz von Riten, materielle Ware oder ideologisch aufgewertete Setzung fungiert. Auf der Bühne entstehen Landschaften, die die Tänzer*innen als nicht-nur-menschliche Geschöpfe bewohnen, die sie entwerfen und untersuchen, die sie betrachten und in denen sie verschwinden, um in ständigen Veränderungen der belebten Welt näherzukommen.

Termine: 26., 27. April und 1.–4. Mai, 20 Uhr; 28. April und 5. Mai, 16 Uhr

www.dfdc.de