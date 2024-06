Im Gallus Theater wird eine chronische Krankheit zum Thema einer Tanzperformance

Aus der Krankheit eine Waffe machen, forderte einst das Sozialistische Patientenkollektiv aus Heidelberg. Im Gallus Theater wird sie zu einer Waffe der Kunst: Lautsprachlich, mit einem gepressten »grrrnnnh«, umschreibt ein aus Hannover und Gießen kommendes Frauenkollektiv das mit der chronischen Krankheit Endometriose verbundene Leiden, über welches im Internet zu lesen ist, dass selbst viele Ärzte wenig darüber wüssten. Unter dem Titel »Like A Fish Out Of Salty Water« werden Golschan Ahmad Haschemi, Olivia Hyunsin Kim und Marja Christians die aus Wucherungen der Gebärmutterschleimhaut entstehenden Dauerbeschwerden poetisch beleuchten und als lebensbegleitende Monster fiktionalisieren. Fest steht für die Performance-Künstlerinnen, dass in der kapitalistischen Gesellschaft kein Platz ist für chronisches Unwohlsein. »Holen Sie Luft und steigen Sie in unser chronisches Aquarium ein«, lädt das Trio mit lustvollen Gegenentwürfen, samt Soundflächen, Choreografien und einem »sehr, sehr unpraktischen Haustier« zum Besuch seiner Frankfurt-Premiere ein.

Foto: © China Hopson

Termine: 5., 6. Juli, 20 Uhr; 7. Juli, 17 Uhr

www.gallustheater.de