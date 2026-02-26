Die Playlists von Katja Lewina und Lena Schätte

Wenn Autor*innen öffentlich ihre Playlist vorstellen, dann zieht das jede Menge neugieriges Publikum an, und so haben Hauke Hückstädt vom Literaturhaus und Gregor Praml von der Romanfabrik wieder einen entsprechenden Abend komponiert. Diesmal mit Katja Lewina, deren Roman »Wir können doch Freunde bleiben« bei DuMont erschienen ist, und Lena Schätte. »Das Schwarz an den Händen meines Vaters« stand auf der letzten Longlist des Deutschen Buchhandels und ist im S. Fischer Verlag erschienen.

Die Beiden stellen ihre Lieblingsmusiktitel vor, gemeinsam wird zugehört, über Musik und Bücher gesprochen, gelesen. Die Veranstaltung »Musik in der Luft – was, wen, wie hören die zwei Autorinnen« läuft am 2. März um 19.30 Uhr in der Romanfabrik.

Foto: Katja Lewina, © Julija Goyd

www.literaturhaus-frankfurt.de