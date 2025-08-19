Do It Yourself! Spendengala des Theaters Willy Praml am 24. August 2025

Ein ganz wunderbares Programm hat sich die Produktionsgemeinschaft des Theaters Willy Praml für den 24. August ausgedacht. Das Programm ist wunderbar, der Anlass allerdings ernst, die finanzielle Situation nämlich. Mittelkürzungen wehen wie ein »eisiger Wind durch die Kulturlandschaft«, und treffen eher – und dann aber fundamental – die alternativen Bühnen als die Prestigeprojekte von Schauspiel und Oper. Jammern und klagen möchte das Theater aber keineswegs.

Deswegen sind jetzt all diejenigen aufgefordert, die sich vom »Theater immer noch erschüttern lassen«, tüchtig Solidarität zu zeigen. 25 Jahre nach dem Bezug der kathedralenhaften Naxoshalle, einem der schönsten, wenn nicht dem schönsten Spielort in Frankfurt, gibt es eine Wohltätigkeits-Gala »zur Vermeidung schrumpfender Visionen« mit Ausschnitten aus Inszenierungen, szenischen Geschenken von Theaterkolleg*innen, Chorgesang und anderen musikalischen Präsenten. Ein Höhepunkt wird eine ungewöhnliche Auktion sein, bei der Erlebnisse mit Ensemblemitgliedern ersteigert werden können, z.B. eine Fahrt mit dem Ebbelwei-Express mit Willy Praml, eine Riesling-Tour durch Bacharach mit Birgit Heuser, eine Fotosession mit dem Theaterfotografen Seweryn Zelazny, gestylt von der Kostümbildnerin Paula Kern.

Auch wenn dieses Ereignis am 24. August von 15–19 Uhr stattfindet, sind Spenden natürlich immer möglich. Tickets für die Wohltätigkeitsgala gibt’s für 50/75/100 Euro, nach oben offen.

as / Foto: © Theater Willy Praml