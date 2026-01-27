Ein Chaplin-Quast – »Flucht ins Glück« an der Volksbühne

Wenn man das nur könnte: Ein Kino-Varieté in der Volksbühne

Michael Quast wäre nicht Michael Quast, wenn er für die Volksbühne nicht ständig nach Neuem, Überraschendem suchen würde. Diese Neugier ist ansteckend und sehr fruchtbar! Jetzt hat er nach der hochgefeierten und gelobten »Die schöne Helena« ordentlich in den Archiv-Kisten gewühlt und Charlie Chaplin, Stan Laurel & Oliver Hardy ausgekramt – einen besseren Kommentar zur heutigen Zeit kann einem wirklich kaum einfallen. Unter dem prophetischen Titel »Flucht ins Glück«, ein Chaplin-Quast – typisches Oxymoron – sind der Film »The Immigrant« von Charlie Chaplin aus dem Jahr 1917 und »Liberty« von Stan& Ollie zu sehen – einer der der letzten Stummfilme, der 1927 gedreht wurde. Thematisch ist da eigentlich alles drin, was einen auch heute so umtreibt: Einwanderung, Flucht, Überlebensstrategie, und als Lösung: anarchische Komik.

Ein fünfköpfiges Orchester mit neu komponierter Musik unter der Leitung von Uwe Dierksen begleitet die Filme, Michael Quast führt als Conférencier durch das Varieté-Vaudeville-Programm.

Premiere ist am 29. Januar, 19.30 Uhr; weitere Aufführungen 1. Februar, 17 Uhr; 7., 15. und 20. Februar, 19.30 Uhr, www.volksbuehne.net