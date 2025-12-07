»FEE.« in der Brotfabrik Frankfurt

Seit 2014 tourt die Frankfurter Singer-Songwriterin FEE., die sich stets mit Punkt schreibt, kreuz und quer durch die Lande und hat neben mehreren Studioalben auch ein Livealbum mit der hr-Bigband herausgebracht. Was einst mit Straßenmusik und Wohnzimmerkonzerten begann, wurde, nach und nach, immer größer. Aber ihren Straßenmusik-Charme hat FEE. nicht verloren. Ihre Songs sind ungestüme Oden ans Leben, kommen von Herzen, stiften Vertrauen. Jetzt, am Jahresende, kehrt sie für ein Jahresabschlusskonzert in ihr zweites Wohnzimmer – die Brotfabrik – zurück. Und hat alte und noch unveröffentlichte Songs, ihre Band und Überraschungsgäste dabei! Sie wurde übrigens mit dem »Udo Lindenberg Preis« für unangepasste Musik ausgezeichnet. Und das ganz zu Recht!