»FEE.« in der Brotfabrik Frankfurt

Seit 2014 tourt die Frankfurter Singer-Songwriterin FEE., die sich stets mit Punkt schreibt, kreuz und quer durch die Lande und hat neben mehreren Studioalben auch ein Livealbum mit der hr-Bigband herausgebracht. Was einst mit Straßenmusik und Wohnzimmerkonzerten begann, wurde, nach und nach, immer größer. Aber ihren Straßenmusik-Charme hat FEE. nicht verloren. Ihre Songs sind ungestüme Oden ans Leben, kommen von Herzen, stiften Vertrauen. Jetzt, am Jahresende, kehrt sie für ein Jahresabschlusskonzert in ihr zweites Wohnzimmer – die Brotfabrik – zurück. Und hat alte und noch unveröffentlichte Songs, ihre Band und Überraschungsgäste dabei! Sie wurde übrigens mit dem »Udo Lindenberg Preis« für unangepasste Musik ausgezeichnet. Und das ganz zu Recht!

Do., 11.12., 20 Uhr, Brotfabrik, Bachmannstr. 2-4, 60488 Frankfurt am Main, 069-24790800, www.brotfabrik.de