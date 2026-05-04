»King Buffalo« im Colos-Saal Aschaffenburg

King Buffalo, diese Band aus dem New Yorker Hinterland, ja, was ist das eigentlich für eine Musik? Stoner? Psychedelic? Progrock? Sean McVey, Dan Reynolds und Scott Donaldson sind seit 2013 unter dem Namen King Buffalo unterwegs. Seither zerhacken und zersägen King Buffalo ihre schweren psychedelischen Soundgemälde in den Wäldern außerhalb der US-Metropole – und kreieren ihren ganz eigenen, originären Bandsound. Nachdem 2023 das Livealbum »Live At Burning Man« veröffentlicht wurde, sind King Buffalo mit dem Schreiben neuer Songs beschäftigt. Parallel dazu führt ihr Weg immer wieder zurück auf die Bühne, wie jetzt nach Aschaffenburg!

mp

Di., 5.5., 20 Uhr, Colos-Saal, Roßmarkt 19, 63739 Aschaffenburg, 06021/27239

www.colos-saal.de