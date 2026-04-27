Musik

»Cosmic Psychos« im Schlachthof Wiesbaden

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Cosmic Psychos! Diese Band beweist seit den 1980ern, dass man existenzielle Wahrheiten auch mit drei Akkorden verkünden kann. Und genau darin liegt ihre subversive Größe: Sie machen keinen Hehl aus dem Banalen – sie zelebrieren es. In einer Welt, die ständig versucht, komplex zu wirken, erinnern Cosmic Psychos daran, dass Reduktion viel toller, ja eine echte Kunstform ist. Drei Akkorde, ein ehrliches Riff! Stumpfer Bulldozer-Rock’n’Roll ist das! Pub-Punk aus großen Fässern! Die neue Single ist speziell, aber super: Checkt das Video zu »I Like Beer« vom Album »I Really Like Beer«. Darauf muss man erst einmal kommen! Cheers!

Marc Peschke
Mi., 29.4., 20 Uhr, Schlachthof Wiesbaden, Murnaustraße 1, 65189 Wiesbaden, 0611/97445-124, www.schlachthof-wiesbaden.de

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