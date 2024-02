Forca Portugal! Staatstheater Mainz: Neue Werke von Tânia Carvalho und Lander Patrick

Vorwärts mit Nachdruck. Zeitgenössische Tanzhandschriften aus Portugal machen nicht erst seit gestern Furore in der europäischen Tanzwelt, man denke nur an Rui Horta und das S.O.A.P. Dance Theater in Frankfurt. Der entschiedenen Bildsprache und ästhetische Eigenständigkeit portugiesischer Tanzkunst ist mit »Forca« eine große Produktion auf großer Bühne im Mainzer Staatstheaters gewidmet. Mit dabei sind Tânia Carvalho, aktuell eine der prägnantesten Künstlerinnen ihres Landes, und Lander Patrick, der als ihr einstiger Student bereits die nächste Generation portugiesischer Tanzkunst vertritt. Wer »One of four periods in time« mit dem Ballet National de Marseille auf dem tanzmainz festival 2023 gesehen hat, weiß, wie eigenwillig und mitreißend Carvalhos Tanzsprache ist. Patrick wusste ebenda mit »Bate Fado« zu begeistern, das er mit seinem musikalischen Partner Jonas kreierte.

Zwei Uraufführungen mit dem tanzmainz-Ensemble stehen nun an. Lander Patrick wird sich in »Pink Fraud« (dt.: Rosa Betrug) vom brasilianischen Filmregisseur Kleber Mendonça inspirieren lassen, dessen Werk eine magische Stimmung zwischen Wohlsein und Gefahr heraufbeschwört, wie geschaffen als Metapher für das Leben in der westlichen Welt. Tânia Carvalhos »Mysterious Heart« ist geprägt von Umrissen, Kostümen und Farben. Gemeinsam mit dem Komponisten Diogo Alvim wird sie sich von Charakterstücken in der Musik inspirieren lassen, ein vor allem in der Romantik beliebtes Format mit oft sehr klaren, fest umrissenen Emotionen.

Foto: © Andreas Etter

Termine: 2., 12., 13., 16., 30. März., 19.30 Uhr; 10., 24. März, 15 Uhr

www.staatstheater-mainz.com