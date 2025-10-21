Freies Schauspiel Ensemble: »Prima Facie«

Tessa ist eine brillante und ehrgeizige Strafverteidigerin, die in der männer-dominierten Justiz ihren Platz erkämpft hat. Geschickt nutzt sie Gesetzeslücken und die Macht des Systems zu ihrem Vorteil – bis ein persönliches Ereignis ihre Sichtweise radikal verändert. Als Tessa selbst zur Klägerin in einem Fall sexualisierter Gewalt wird, steht sie plötzlich vor den Mechanismen, die sie einst meisterhaft zu beherrschen glaubte. Der Kampf um Gerechtigkeit wird zu einem emotionalen und intellektuellen Kraftakt, der nicht nur ihre berufliche Integrität, sondern auch ihre eigene Identität infrage stellt. Mit eindringlicher Sprache und tiefgreifender Intensität beleuchtet Suzie Millers‘ preisgekröntes Stück die strukturellen Ungleichheiten in Rechtssystemen und die Herausforderungen, denen Überlebende sexualisierter Gewalt begegnen.

Foto: © Felix Holland

Termin: 25. Oktober, 20 Uhr, weitere Termine im November

www.freiesschauspiel.de