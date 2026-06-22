Garbage – KUZ Mainz präsentiert auf der Zitadelle

Garbage zählen seit den Neunzigern zu den prägendsten Bands des Alternative Rock. Mit ihrem charakteristischen Sound zwischen Rock, Elektronik und Pop haben Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson und Steve Marker ein einflussreiches Werk geschaffen. Live präsentiert sich die Band als kraftvolle Einheit, die Klassiker und neue Songs mühelos miteinander verbindet. Im Juni 2026 sind Garbage mit ihrem neuen Album »Let All That We Imagine Be The Light« für zwei Shows in Deutschland – und eine davon ist in Mainz zu erleben! Und sicher werden auch die großen Klassiker zu hören sein, denn Stücke wie »Stupid Girl« oder »Only Happy When It Rains« zünden auch heute noch!

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Sa, 27.6., 19 Uhr, Zitadelle, Windmühlenstraße, 55131 Mainz, 06131/242901,

www.kulturzentrummainz.de