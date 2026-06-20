Musik

Wes Nelson – Das Bett Frankfurt

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Mit seiner besonderen Mischung aus R&B, Pop und Dance-Music zählt Wes Nelson zu den interessanten neuen Stimmen aus Großbritannien. Der Sänger und Songwriter, der ursprünglich durch seine Teilnahme an der TV-Show »Love Island UK« bekannt wurde, hat sich als Künstler etabliert. Sein Durchbruch gelang ihm mit der Single »See Nobody«. Dann folgten weitere erfolgreiche Veröffentlichungen wie »Nice To Meet Ya«, mit denen Wes Nelson seinen unverkennbaren Sound weiter schärfte: eingängige Melodien, tanzbare Beats und eine markante Stimme … die man jetzt im Bett in Frankfurt erleben kann.

mp
Mi., 24.6., 20 Uhr, Das Bett, Schmidtstraße 12, 60326 Frankfurt, 069/75089973
www.bett-club.de

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