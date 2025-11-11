Das Grüne Soße Festival 2026 findet vom 2. bis 9. Mai auf dem Frankfurter Roßmarkt statt. Der Vorverkauf startet am 27. Oktober 2025. Das Festival bietet eine Woche lang kulinarische und kulturelle Highlights: Sieben Grüne Soßen mit Kartoffeln und Eiern, Getränke sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Comedy, Musik und Artistik. Zu den Künstlern zählen Lisa Feller, Miss Allie, Zucchini Sistaz, Martin O., Friedemann Weise, Reis Against the Spülmachine, Tridiculous, Mirja Regensburg und Bodo Bach.

Nach vielen Jahren übergibt nun Anton Le Goff die Moderation an Andy Ost, unterstützt von der »Hilde aus Bornheim« und der Band »Andy und die Gartenzwerge«. Sabine Fischmann springt am 8. Mai als Moderatorin ein, da Andy Ost auf Tour ist. Die »Hilde« wird an drei Abenden fehlen, aber keine Sorge, eine Überraschung ist angekündigt.

Wie immer kämpfen 49 Gastronomiebetriebe um den Soßenpokal, den 2025 der Darmstädter Ratskeller gewann. Frankfurt will den Titel zurückholen.

Der Festivalmarkt eröffnet ab 28. April mit vielfältigen und legendären Varianten der Grünen Soße.

Mit dem neuen Event »Tanz in den Mai«, einer Partynacht mit Frankfurter DJs im Festivalzelt, lockt ein neues Highlight.

Das Festival ist auch 2026 ein Muss für alle Fans der Grünen Soße und Frankfurter Kultur!

Foto: © Sabine Imhoff