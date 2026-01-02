Gurudev Sri Sri Ravi in der Stadthalle Offenbach

Der spirituelle Lehrer und Gründer der Organisation »Art of Living« ist einer der größten Yogis unserer Zeit und inspiriert mit seiner Vision einer stress- und gewaltfreien Gesellschaft Menschen in über 182 Ländern. Seit 1981 vermittelt er wissenschaftlich fundierte, atembasierte Meditationstechniken, die zu mehr innerer Ruhe, Resilienz und Wohlbefinden führen.

Bei seiner Deutschlandtour erhalten die Teilnehmenden in zwei Stunden tiefe Einsichten über den Geist, über Glück, Beziehungen und den Sinn des Lebens – nicht theoretisch, sondern erfahrbar, lebendig und praktisch. Geboten werden geführte Meditationen, die tiefgehende Ruhe erfahrbar machen, sowie Impulse, die den Alltag nachhaltig positiv verändern können.

Foto: © Art of Living

Sa., 3.1., 11 Uhr, Stadthalle Offenbach

Tickets: ab sofort über Eventim und Myticket