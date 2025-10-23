»Harry Gruyaert. A World in Colour« im »The Cube«

Im »The Cube« der Deutschen Börse in Eschborn haben viele beeindruckende Ausstellungen ihren attraktiven Rahmen gefunden, so auch die jüngste, die dem belgischen Fotografen nun eine erste umfassende Werkschau widmet. Seine fast stillen, nahezu menschenlosen und ausgesprochen grafisch aufgebauten Landschaftsfotos erinnern mit ihrer starken Farbigkeit und ihrer Thematik teilweise an die Licht- und Schatten-Kompositionen Edward Hoppers. Die USA gehörte neben Indien und Marokko zu den oftmals besuchten und porträtierten Stätten von Harry Gruyaert. Hinter all den exakt arrangierten Oberflächen bringen immer wieder kompositorische Details offensichtliche Gleichgewichte ins Wanken.

as / Foto: Harry Gruyaert, © Magnum Photos

Besuch nur mit Führung möglich: www.deutscheboersephotographyfoundation.org, Open Saturdays am 1.11.2025 und 17.1.2026