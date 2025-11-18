Jakob Manz – Jazzresidenz in der Alten Oper Frankfurt

Er ist ein Shootingstar der deutschen Jazzszene und jetzt wird der 2001 geborene Saxofonist Jakob Manz mit der »Jazz-Residenz« der Alten Oper ausgezeichnet. Was heißt: Zwischen November 2025 und März 2026 gibt der junge Funk & Fusion-Musiker in verschiedenen Projekten Einblicke in sein weitreichendes künstlerisches Schaffen. Alle Infos dazu findet man auf der Webseite der Alten Oper. Der Beginn des Ganzen: Am 22. November stellt er sich mit seiner Stammformation The Jakob Manz Project vor. Es folgt dann am 27. Januar ein Abend mit Gästen wie Dirty Loops, Max Mutzke, Michael Wollny und Kinga Glyk. Und am 1. März 2026 bringt Manz zur »European Jazz Night« viele weitere Größen der europäischen Jazzszene zusammen. Komplettiert wird die Residenz durch ein Projekt mit Nachwuchsjazzer*innen aus Frankfurter Schulen, das ebenfalls auf die Bühne gebracht wird.

mp / Foto: © Alte Oper Frankfurt/Wonge Bergmann

Sa., 22.11., 20 Uhr, Alte Oper, Opernplatz, 60313 Frankfurt, 069/1340400, www.alteoper.de