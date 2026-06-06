»Birds On A Wire« in der Brotfabrik Frankfurt

Als die französisch-amerikanische Sängerin Rosemary Standley und die französisch-brasilianische Cellistin Dom La Nena sich zum ersten Mal getroffen haben, war die musikalische Zusammenarbeit ursprünglich ausschließlich für eine Konzertreihe im Rahmen der Pariser Cité de la Musique geplant. Doch es kam anders: Die beiden Künstlerinnen verstanden sich von Beginn an blendend – und auch die Stimme von Standley und das Cellospiel von La Nena harmonierten auf ganz besondere Art miteinander.

Gemeinsam begann das Duo, Songklassiker neu zu interpretieren. Inspiriert von Leonard Cohens »Birds On The Wire« veröffentlichten die beiden Coverversionen. 2014 erschien das Debüt, welches Lieder aus der Kindheit der beiden Musikerinnen als auch barocke Klassiker und lateinamerikanische Folk-Songs neu interpretierte. Dazu gesellten sich später Songs von Pink Floyd, Violeta Parra oder Jacques Brel. Nach einer Zusammenarbeit mit dem Pariser Louvre ist mittlerweile das dritte Studioalbum »Nuées ardentes« erschienen, auf welchem sich die Musikerinnen erstmals auch bekannten Pop- und Rocksongs annehmen. Von Bronski Beat über The Cure bis hin zu The Doors bekommen ikonische Songs einen ganz neuen Anstrich. Jetzt live in der Brotfabrik!

mp /Foto: © Jeremiah

Mo., 8.6., 20 Uhr, Brotfabrik, Bachmannstr. 2-4, 60488 Frankfurt am Main, 069/24790800

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