Alice Armstrong Band in der Wunderbar Weite Welt Eppstein

Alice Armstrong steht an der Spitze der neuen britischen Blues- und Soul-Generation, schwärmen die Eppsteiner Veranstalter im Vorfeld dieses Konzerts: »Ihre Auftritte sind leidenschaftlich, ehrlich und voller Energie – eine faszinierende Mischung aus Blues, Soul, Funk und Jazz.« Also alle Blueser und Blueserinnen, auf nach Eppstein, ab in den Taunus! Die britische Sängerin wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt als »Contemporary Blues Artist of the Year« – sie gilt als eine der spannendsten Stimmen der europäischen Blues-Szene.

mp

Do., 28.5., 20 Uhr, Wunderbar Weite Welt, Am Stadtbahnhof 1, 65817 Eppstein, 06198/585506

www.wunderbar-weitewelt.de