Kat Frankie – Centralstation präsentiert im Staatstheater Darmstadt

Sie kommt aus Sydney, aber als Musikerin trat sie erstmals in Berlin in Erscheinung. Seit 2004 lebt Kat Frankie hier und hat bislang drei Alben veröffentlicht. Zunächst war ihre Musik vom melancholischen Tonfall des introvertierten Songwriter-Pop geprägt, »aber ich wollte niemals nur das traurige Mädchen an der Gitarre sein«, sagt die 40-Jährige rückblickend. Das war sie auch nie, nicht zuletzt wegen ihrer zahlreichen Seitenprojekte. So spielte sie Gitarre in der Begleitband von Olli Schulz, komponierte mit Get Well Soon die Titelmelodie für die Talkshow »Schulz und Böhmermann« und trat 2016 in dem Duo Keøma beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest an. Jetzt stellt sie im Staatstheater Darmstadt ihr Solo-Programm vor.

mp / Foto: © Cathleen Wolf

So., 12.1., 20 Uhr, Centralstation, Im Carree, 64283 Darmstadt, 06151/7806999

