Kellertheater Frankfurt: »Nein zum Geld«

Was würden Sie tun, wenn Ihr Ehemann, Ihr Sohn oder Ihr bester Freund einen Lottoschein mit einer Millionensumme schreddern, verbrennen oder verschlucken will?

»Nein zum Geld!« erzählt die Geschichte von Richard, der eine demonstrative Heldentat begehen will und nach einem Lottogewinn »Nein« zum Geld sagt. Eine unfassbare Summe. Das Leben könnte ab jetzt golden glitzern. Doch Richard hat einen Plan, den niemand kommen sieht: Er will das Geld nicht. Kein Scherz. Kein Test. Kein Trick. Einfach ein klares, kategorisches »Nein zum Geld«. Seine Frau Claire, seine Mutter Rose und Etienne, sein bester Freund und Geschäftspartner, finden das überhaupt nicht witzig. Wie weit werden die Drei gehen?

Flavia Costes raffinierte Komödie stellt eine einfache Frage, die alles verändert: Wieviel ist uns Geld wirklich wert? Mit pointiertem Witz, überraschenden Wendungen ist »Nein zum Geld« ein Theaterabend, der uns charmant den Spiegel vorhält, voller Überraschungen und Fragen, die wir uns alle irgendwann stellen – ob wir wollen oder nicht.

Foto: © Daniela Vollhardt/Kellertheater

Termine: 17., 18., 24., 25. und 31. Oktober, 20.30 Uhr, weitere Termine im Nov. /Dez.

