Pär Hagström im Ponyhof Frankfurt

Scharlatane in Liebesdingen – damit hat so ziemlich jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht. Eine sehr besondere musikalische Erfahrung könnte das Konzert von Pär Hagström & The Charlatans of Love im Ponyhof werden. Der Mann aus Göteborg hat sich ein ganz eigenes Universum geschaffen: Er ist mehr so eine Art Prediger als ein Sänger, sehr theatralisch und rau, an der Grenze zwischen Gospel, Soul, Psychedelic-Rock und Funk. Sein aktuelles Album wurde in einer alten Seemannskirche aufgenommen. Sehr stark!

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Do., 23.4., 19 Uhr, Ponyhof Frankfurt, Klappergasse 16, 60594 Frankfurt, 069/97767408