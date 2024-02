Kulturclub schon schön Mainz: Kai & Funky von Ton Steine Scherben feat. Birte Volta

Gibt es eine deutsche Rock-Band, die auch nach über 50 Jahren kaum an Aktualität verloren hat? Eine bestimmt: Ton Steine Scherben. Nach dem frühen Tod ihres Sängers Rio Reiser stand die Band im neuen Jahrtausend in verschiedenen Formationen wieder auf der Bühne. Zwei Ur-Scherben touren noch bis heute durch deutschsprachige Länder: Gründungsmitglied Kai Sichtermann und Drummer Funky K. Götzner. Jetzt sind sie mit der Singer/Songwriterin Birte Volta im schon schön zu Gast. Das Trio schöpft aus dem Repertoire Rio Reisers und der Scherben – und hält die Erinnerungen an eine rebellische Zeit wach. Der Termin im vergangenen Oktober ist leider ausgefallen – nun klappt es aber mit dem Konzert!

Fr., 23.2., 20 Uhr, Kulturclub schon schön, Große Bleiche 60-62, 55116 Mainz, 06131/8929843