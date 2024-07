Yasi Hofer im Zoom Frankfurt

Yasi Hofer, geboren 1992 in Ulm, gilt als eine der besten Gitarristinnen dieser Tage. Es war Steve Vai, der ihr Talent erkannte und sie förderte. Im Zoom stellt sie jetzt ihr aktuelles Album »Between The Lines« vor – auf dem man hören kann, dass Hofer nicht nur eine Ausnahmegitarristin ist, sondern auch eine berührende Sängerin. »Ich bin keine ausgebildete Sängerin mit einer großen Range, habe aber gelernt meine Stärken zu sehen, die in meiner Stimmfarbe und Emotion liegen«, urteilt sie selbst. Und das kann man jetzt in Frankfurt erleben.

mp / Foto: © Ralf Schuck

Do., 25.7., 19 Uhr, Zoom, Carl-Benz-Straße 21, 60386 Frankfurt, 069/69713005,

www.zoomfrankfurt.com