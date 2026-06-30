Liebieghaus Live

Und auch der Garten des Liebieghauses wird in diesem Sommer wieder zu einem wundervollen musikalischen Ort. Ausgewählte Musik-Acts treffen hier auf die Ausstellung »Tiere sind auch nur Menschen. Skulpturen von August Gaul«. Und natürlich gibt es auch Drinks und Snacks im Garten! Am Donnerstag, den 2. Juli, sind Cool Aid zu Gast, eine Frankfurter Band, die den ungehörten Begriff »Newtro« für ihre Musik gefunden hat: Zwischen Indie-Pop, R&B und Synthpop liegt ihr Repertoire, das übrigens ABSOLUT (!) tanzbar ist. Ein toller Ort! Eine tolle Band!

mp / Foto: Cool Aid, © Janis Wetzel

Do., 2.7., 19 Uhr, Liebieghaus Skulpturensammlung, Schaumainkai 71, 60596 Frankfurt, 069/605098200

www.liebieghaus.de