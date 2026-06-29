Ob Regen oder Sonne – Schirn Skulpturen Open Air

Die Schirn hat eine neue Ausstellungsreihe im Außenraum ihres aktuellen Ausstellungshauses in Bockenheim ins Leben gerufen: Rund um das Gebäude der Dondorf Druckerei startet die erste Folge der kuratierten Skulpturenschau , die kostenfrei für Besucher und Spaziergänger zu sehen und zu erleben ist.

Unter dem Titel »In A Silent Way« sind ab sofort drei Positionen von Katja Mater, Margaret Raspé und Bernhard Schreiner präsentiert.

Katja Mater, Künstlerin aus den Niederlanden, hat für das Projekt eine überdimensionierte Sonnenuhr erdacht, die sich aus der Architektur des Ortes und auch den dort zu findenden Ziffern zusammen ergibt: Der Schornstein auf dem Dondorf-Gelände wird zum Schattenwerfer, der um 10 Uhr vormittags die Schirnfassade trifft. Je nach Monat fällt der Schatten auf eine der drei Etagen, an denen die Ziffer 10 angebracht wurde. Weitere Uhrziffern sind die Hausnummer 3 des Gabriel-Riesser-Wegs und die »2« auf dem Schild der Halle 2. Die Ziffern werden durch weitere Schattenwerfer oder Reflektionen zu bestimmten Zeitpunkten markiert, aktivieren das Kunstwerk und zeigen die natürliche Uhrzeit von Bockenheim! 12 Uhr ist Sonnenhöchststand, High Noon, Mittag in der Schirn! Mater, deren künstlerische Praxis Fotografie, Film, Installation und Performance umfasst, nennt das Kunstwerk HIC. EST. TUUM. HORA, was heißt: Dies ist deine Stunde!

Das zweite Kunstwerk, die »Regentrommeln« stammt von Margaret Raspé, Pionierin des feministischen Experimentalfilms, und bereits 2023 verstorben. Ihr Kunstobjekt ist ein gespanntes, Bienenwachs verstärktes Tuch, das fallende Regentropfen in sehr subtile, feine Trommelschläge verwandelt. Ein zarter Sound, der zu entdecken ist, wenn es tröpfelt und die Sonnenuhr mangels Sonne unsichtbar wird.

Die dritte Position stammt vom Frankfurter Künstler Bernhard Schreiner: Sein Arbeiten beschäftigt sich mit Klang als zeitlichem Prozess, der die Welt erfahrbar macht. Für die Schirn hat er eine Arbeit in Form eines Synthesizers entwickelt, deren Klänge von der pflanzlichen Umgebung im Zusammenspiel mit der Witterung erzeugt und beeinflusst werden. Regen, Sonne und sogar Kälte kreieren eine subtile Klanglandschaft live aus dem Moment.

Alle drei Objekte sind um die Schirn herum zu entdecken und inspirieren zu kunstbereicherten Spaziergänge bei Regen wie bei Sonne!

Laura J Gerlach

Bild: Margaret Raspe: Regentrommeln, 1988–2023

Foto: Stefan-Burger