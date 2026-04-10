Lucky Trimmer – Internationales Tanzfestival am 24. + 25. April im Gallus Theater

Das internationale Tanzfestival für zeitgenössischen Tanz »Lucky Trimmer« feiert vom 24. bis 25. April 2026 sein 30. Jubiläum im Gallus Theater in Frankfurt am Main.

Das 2004 gegründete Format zeichnet sich durch kurze, maximal zehnminütige Performances aus und bietet seit 2023 unter der Leitung von Raffaele Irace sowohl Newcomern als auch Profis eine Bühne. Im Fokus stehen dabei künstlerische Innovation, Originalität und Experimentierfreude im zeitgenössischen Tanz.

Foto: © Eros Brancaleon

Termine: 24. + 25. April, 20 Uhr

Gallus Theater

www.luckytrimmer.com