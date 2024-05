Maifestspiele mit dem Nederlands Dans Theater 2 und dem Hessischen Staatsballett

Es ist nur schwer zu begreifen, aber es dauert doch ziemlich, bis sich das erste professionelle Tanzbein auf einer Bühne der diesjährigen Internationalen Maifestspiele bewegen darf. Am 22. Mai endlich ist es soweit, und dann geht es für eine Woche Schlag auf Schlag, wenn auch nur mit zwei Tanzkompagnien.

Den Anfang macht das zu den führenden zeitgenössischen Tanzensembles zählende Nederlands Dans Theater (NDT). Exakter: Das NDT 2, die jüngere der zwei Abteilungen des Hauses mit anderthalb Dutzend Tänzer*innen im Alter von 18 bis 23 Jahren, die der kopfstärkeren Hauptgruppe NDT 1 aber »kaum nachsteht«, wie das Programm unterstreicht.

Das NDT2 ist mit einer dreiteiligen Aufführung zu Gast und eröffnet den Abend mit der ihre Dauer im Titel anzeigenden Choreografie »27‘52« ihres langjährigen künstlerischen Leiters Jiri Kilyan. Das Stück aus dem Jahr 2002 schlägt einen Bogen von der momentanen Präsenz des Menschen zum stetigen Veränderungspotenzial des Lebens. Die zweite Choreografie »Codes of Conduct« führt uns auf eine Reise in die Welt der Körperlichkeit und stammt von Jermaine Spivey. In einer erweiterten Version seines 2022 für NDT entwickelten Stücks untersucht der US-Amerikaner die Realität physischer Erfahrungen. Frisch in Erinnerung ist der israelische Choreograf Nadav Zelner, dessen Arbeit »glue light blue« das Hessische Staatsballett nach Wiesbaden jetzt in Darmstadt zeigt. Zelners Kreation »Bedtime Story« ist dem geheimnisvollen Moment zwischen Schlaf und Bewusstsein und der befreienden Kraft des Träumens gewidmet.

Termine: 22., 23. Mai, 19.30 Uhr

Fraglos ein Highlight und dem 100. Todesjahr Kafkas gewürdigt, bringen die italienischen Choreografen Antonio de Rosa und Mattia Russo im Auftrag des Hessischen Staatsballetts eine Arbeit über das mysteriöse und dunkle Universum des enigmatischen Dichters zur Uraufführung. De Rosa und Russo sind keine Unbekannten mehr in Wiesbaden, wo sie in der Saison 2021/22 mit ihrer spanischen Gruppe »Kor‘sia« und dem Stück »Igra« gastierten. »Nicht umsonst suchen die beiden in ihren vielschichtigen und interdisziplinären zeitgenössischen Tanzkreationen immer wieder die Konfrontation mit vergangenen Werken, Epochen und Künstler*innen. Im Vordergrund dabei: das Gefühl für das Atmosphärische in einer in sich geschlossenen, surreal anmutenden Bühnenwelt«

Termine: 24., 30. Mai, 19.30 Uhr; 26. Mai, 18 Uhr

gt / Foto: »Bedtime Story«, © Rahi Rezvani