Matze Rossi & mehr in der Kreativfabrik Wiesbaden

Schöner Indie-Folk-Pop-Abend in der Krea! Mit dabei ist der bekannte Singer-Songwriter Matze Rossi, der von den Dingen erzählt, die wirklich wichtig sind: Freundschaft, Liebe, Verlust und der Suche nach dem, was zählt. »Ich mache Musik, um Menschen zu berühren und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind in ihren Gedanken und Gefühlen«, sagt der Künstler – und ja, das hört man auch. Zudem sind an diesem Abend noch Light and Rain zu erleben, das Musikprojekt von Jan-Eric Stoll – und Napaea, eine Folk-Pop Band aus Graz, die ihr neues Album »Museum of Broken Relationships« vorstellt. Toller Indie-Folk im Frühling!

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Sa., 11.4., 19.30 Uhr, Kreativfabrik, Murnaustraße 2, 65189 Wiesbaden, 0611/72397877,

www.kreativfabrik-wiesbaden.de