»Nazareth« im Zoom Frankfurt

Sie gehören zur ersten Generation der Hard-&-Heavy-Bands und prägten gemeinsam mit Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep oder Black Sabbath maßgeblich das Genre. 1968 gegründet, sind Nazareth mit über 30 Millionen verkauften Tonträgern neben den Simple Minds die erfolgreichste Rockband Schottlands. Und dieses Jahr gibt es einen Anlass, das mal wieder zu feiern: 2025 markiert das 50-jährige Jubiläum von Nazareths größtem Hit »Love Hurts«. Aber natürlich werden auch andere Klassiker nicht fehlen, wenn Nazareth jetzt im Zoom auf der Bühne stehen!

