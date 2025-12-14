Musik

»Nazareth« im Zoom Frankfurt

- von Strandgut Kulturmagazin - Hinterlasse einen Kommentar

Sie gehören zur ersten Generation der Hard-&-Heavy-Bands und prägten gemeinsam mit Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep oder Black Sabbath maßgeblich das Genre. 1968 gegründet, sind Nazareth mit über 30 Millionen verkauften Tonträgern neben den Simple Minds die erfolgreichste Rockband Schottlands. Und dieses Jahr gibt es einen Anlass, das mal wieder zu feiern: 2025 markiert das 50-jährige Jubiläum von Nazareths größtem Hit »Love Hurts«. Aber natürlich werden auch andere Klassiker nicht fehlen, wenn Nazareth jetzt im Zoom auf der Bühne stehen!

mp
Di., 16.12., 19.30 Uhr, Zoom, Carl-Benz-Str. 21, 60386 Frankfurt, 069-69713005, www.zoomfrankfurt.com

Ähnliche Beiträge

»FEE.« in der Brotfabrik Frankfurt

The Hives – Batschkapp Frankfurt präsentiert in der Jahrhunderthalle

»Oldseed« im Ono 2 Frankfurt

Über Strandgut Kulturmagazin

Zeige alle Beiträge von Strandgut Kulturmagazin →

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert