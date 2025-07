Die Kinothek Asta Nielsen zeigt vom 25.–27. Juli im DFF und anderen Orten eine Werkschau der Filme von Aysun Bademsoy

Aysun Bademsoy wurde 1960 in Mersin in der Türkei geboren und zog 1969 mit ihrer Familie nach Berlin. Ihre Kariere beim Film begann sie zunächst als Schauspielerin aber schon während ihres Studiums der Theaterwissenschaften und Publizistik verschlug es sie immer öfter hinter die Kamera. Seit 1989 dreht sie Dokumentarfilme, in denen sie oft vom Leben zwischen zwei Kulturen erzählt, insbesondere von türkisch-deutschen Migrationserfahrungen. Ihre Filme widmen sich Fragen zu Identität, Zugehörigkeit und Teilhabe und rücken die Begegnung mit ihren Protagonist*innen und deren Gedankenwelten und Geschichten ins Zentrum.

Nun zeigt die Kinothek Asta Nielsen in Anwesenheit der Filmemacherin die erste umfassende Werkschau der Regisseurin.

Es laufen folgende Filme:

– Fr., 25.07., 20.15 Uhr: SPIELERINNEN

– Sa., 26.07., 18.00 Uhr: EIN MÄDCHEN IM RING und MÄDCHEN AM BALL

– Sa., 26.07., 20.30 Uhr: AM RAND DER STÄDTE

– So., 27.07., 18.00 Uhr: NIRGENDS IST MAN RICHTIG DA und NACH DEM SPIEL

– So., 27.07., 20.30 Uhr: SPUREN – DIE OPFER DES NSU

– Mi., 30.07., 18.00 Uhr: ZYKLOP

Foto oben: © Aysun Bademsoy privat