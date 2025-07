Summer in the City 2024 – Mousonturm Frankfurt

Die Sonne scheint, es wird warm in der City – so stellen wir uns das heute jedenfalls vor. Und dann ist es wieder Zeit für Musik unter Palmen, für die Sommerkonzert-Reihe »Summer in the City«, immer dienstags im Musikpavillon des Palmengartens. In diesem Juli sind gleich drei Konzerte zu erleben, nämlich die Amsterdamer Band Altin Gün am 15.7. um 20 Uhr mit ihrer Fusion aus Psychedelic-Rock, Deep Funk, Synthpop und den Traditionen der anatolischen und türkischen Volksmusik. Live unfasslich gut und dringlich!

Am 22. Juli, 20 Uhr, kommen dann Rebeca Lane & Audry Funk aus Guatemala und Mexiko nach Frankfurt. Ihr neues Programm »Cuarentonas y Sabrosas« ist voller Energie, Spontaneität und feministischer Stärke: Latin-Rap, Reggaeton, Dembow und R‘n‘B im harten, atemlosen Mix.

Am 29. Juli, ebenfalls um 20 Uhr, dann: Galliano. Legende! Die Acid-Jazz-Urväter! Im vergangenen Jahr ist nach Ewigkeiten ein neues Album der 1988 gegründeten Band erschienen. Nach 25 Jahren sind sie wieder voll da – ganz große Erinnerungen an die Clubkultur der 1990er werden da wach. Und das alles unter Palmen!

Marc Peschke

Foto: Altin Gün, © Sanja Marusic

Di., 15.7., 22.7., 29.7., jeweils 20 Uhr, Palmengarten, präsentiert von Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt, 069-4058950, www.mousonturm.de