Die Filmreihe PINK MOMENTS ist Rosa von Praunheim (1942–2025) gewidmet und bietet auch im April einen weiteren Blick auf fünfzig Jahre queere Film- und Kinogeschichte in Frankfurt.

Die Filmauswahl ist in Rückschau auf die schwule und lesbische Kinoarbeit in Frankfurt entstanden – anhand von Dokumenten und Erinnerungen – und in Erwartung eines heutigen Publikums und wird vom 16.–18. April im Kino des Deutschen Filmmuseums, am 22. April im mal seh’n Kino und am 4. und 5. Mai in der Pupille – Kino in der Uni gezeigt.

Die Programmauswahl haben Karola Gramann und Heide Schlüpmann in Zusammenarbeit mit Andreas Beilharz und Björn Schmitt (DFF), Gunter Deller (mal seh’n Kino) und Gloria Pfister und Marlene Hofmann (Pupille – Kino in der Uni) gemacht.

Das genaue Programm findet sich unter: www.luqs-frankfurt.de

Foto: Rosa von Praunheim

© Markus Tiarks, Verwendung mit freundlicher Genehmigung von missingFilms