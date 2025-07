Open Stage in der Kreativfabrik Wiesbaden

Jeden 4. Donnerstag im Monat heißt es in der Krea in Wiesbaden: Open Stage-Zeit! Wie kann man sich das vorstellen? Bei der Open Stage bringen alle ihre liebsten Instrumente mit – egal ob Gitarre, Ukulele, eine Blockflöte oder was auch immer. Was dann passiert, ist ziemlich mutig: Einer steigt auf die Bühne, eine andere folgt ihm. Und weitere kommen dazu. Ein echtes Durcheinander vielleicht, aber genau das macht den Spaß aus! Hier zählt nicht Perfektion, sondern Mut, einfach drauflos und zusammenzuspielen. Und wer weiß, vielleicht entsteht ja die nächste große Tip-Top-Band aus diesem bunten Durcheinander. Das alles kann man jetzt erleben. Eine komplette Konzert-Backline mit Schlagzeug steht bereit. Einfach kommen und mitmachen! Unter musikalischer Federführung der Ex-Mitglieder der Band Treske darf gejammt werden!

Do., 24.7., 20 Uhr, Kreativfabrik, Murnaustr. 2, 65189 Wiesbaden, 0611/72397877

www.kreativfabrik-wiesbaden.de