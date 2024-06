Ora Cogan im Hafen 2 Offenbach

Die New Yorker Musikerin Ora Cogan hat mit ihrem neuen Album »Formless« einen bezaubernden Weg gefunden, Schönheit auch in düsteren Zeiten in die Welt zu pusten. Cogans rauchig-psychedelischer Gothic-Country und Düster-Folk verschmelzen mit Post-Punk und Psych-Rock – vorgetragen mit einer einzigartigen Stimme. Cogan wuchs als Tochter einer Fotojournalistin und eines Musikers auf den Inseln der kanadischen Pazifikküste auf und prägte ihren Zugang zur Musik fernab der Großstadtszenen. Das hört man noch heute. Jetzt kann man diese ungewöhnliche Musikerin im Hafen 2 erleben.

Fr., 21.6., 20 Uhr, Hafen 2, Nordring 129, 63067 Offenbach, 069/26012223

www.hafen2.net