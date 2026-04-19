Ulla Meinecke im Nachtleben Frankfurt

Hardcore-Romantikerin – so nennt sich Ulla Meinecke selbst. 1977 erschien ihr erstes Album. Aber so richtig ging es erst mit den beiden LPs »Wenn schon nicht für immer, dann wenigstens für ewig« (1983) und »Der Stolz italienischer Frauen« (1985) los: Wer anspruchsvollen Liedermacherinnen-Pop in deutscher Sprache schätzte, der kam in den Achtzigern an Meinecke nicht vorbei. Und bis heute fasziniert die 1953 geborene Sängerin, Schauspielerin und Autorin, wie man jetzt wieder bei einer Tournee erleben kann. Pop trifft Poesie, Tiefgründiges auf luzide Alltagsbeobachtungen. Selbstverständlich werden dabei auch alle Hits von Ulla Meinecke zu Gehör gebracht – und viele neue ebenso. Meineckes musikalischer Partner ist seit einigen Jahren schon der Multiinstrumentalist Reinmar Henschke. Ein großartiges Duo.

Marc Peschke

Mo., 20.4, 20 Uhr, Nachtleben, Kurt-Schumacher-Straße 45, 60313 Frankfurt, 069/20650

www.batschkapp.net/nachtleben