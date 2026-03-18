»Tommy And The Teleboys« in der Kreativfabrik Wiesbaden

Im Schatten der Plattenbauten der mitteldeutschen Provinz zwischen Halle und Berlin spielen Tommy And The Teleboys ihren lauten, verschwitzten Psychedelic-Fuzz-Rock. Gitarren, treibende Synthies, mal garniert mit einer zuckersüßen Westcoast-Melodie, gerne aber auch mit der Noise-Brechstange. Wer also auf eine furiose, feurige Mischung aus Garagenrock, Postpunk, Krautrock und Electronica steht, der sollte sich dieses wilde Ding hier in der Kreativfabrik unbedingt ansehen! Den Support übernehmen Schallbrücke aus Wiesbaden, die auch eine neue EP am Start haben.

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Sa., 21.3., 20.30 Uhr, Kreativfabrik, Murnaustraße 2, 65189 Wiesbaden, 0611-72397877,

www.kreativfabrik-wiesbaden.de